Ultimo fine settimana da bollino rosso sulla principali strade calabresi che riporterà nella grandi città e verso Nord gli ultimi vacanzieri che hanno scelto la nostra Regione per l’estate. Da questa mattina, infatti, il traffico risulta particolarmente sostenuto su tutta l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord anche se non si sono registrati particolari problemi. Traffico molto intenso viene segnalato sulla Statale 18 tirrenica verso la A2. Code e rallentamenti anche lungo la Statale 552 di Tropea e sulla Statale 106 Jonica. Poco più di un’ora e mezza l’attesa a Messina per imbarcarsi sui traghetti per Villa San Giovanni. Viabilità Italia della Polizia di Stato segue le evoluzioni delle condizioni del traffico e monitorare il flusso veicolare per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico. Dalle 16 è terminato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.