Nel pomeriggio di ieri, due equipaggi del Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia ed una Unità del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno effettuato mirati controlli, personali e domiciliari, estesi anche alle pertinenze di più edifici, presso il quartiere Aranceto. In particolare, oggetto dei controlli sono stati gli stabili di via Teano e di piazza Castelfidardo.

I controlli sono stati estesi anche alle pertinenze ed alle aree pubbliche adiacenti agli edifici, atteso che è consuetudine dei soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti occultare le sostanze illecite al di fuori delle proprie abitazioni.

Nel corso dell’attività, anche grazie al “fiuto” del pastore tedesco Floyd, nelle sterpaglie delle pertinenze di via Teano, sono stati rinvenuti 2 involucri, contenenti rispettivamente 80 e 46 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 1 involucro contenente grammi 40 circa di sostanza stupefacente di tipo cocaina, nonché 3 bilancini elettronici di precisione funzionanti.

Nell’androne sottotetto di un fabbricato di p.zza Castelfidardo, tra cianfrusaglie accatastate, sono stati rinvenuti 1 involucro contenente grammi 58 circa di sostanza stupefacente di tipo marijuana ed un bilancino di precisione funzionante ed intriso di sostanza.

In una palazzina di via Teano, occultata nell’androne sottotetto, è stata rinvenuta una carabina ad aria compressa STOEGER BERETTA cal.4.5, risultata, da accertamenti immediati, oggetto di furto perpetrato lo scorso 3 maggio presso l’abitazione di un privato cittadino.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, a carico di ignoti.

La carabina sarà restituita al legittimo proprietario.