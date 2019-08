Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Polistena e Cinquefrondi finalizzato, in particolare, alla prevenzione e repressione dei reati predatori e al contrasto delle condotte di guida in stato di alterazione psicofisica, che ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 8 persone, per i reati di guida in stato di ebbrezza e combustione illecita di rifiuti.

In particolare, i carabinieri delle Stazioni di Polistena, Cinquefrondi e della Sezione Radiomobile, nel corso dei controlli stradali hanno fermato in auto in evidente stato di alterazione, in diverse circostanze, un 50enne di Messina, un 43 enne di Polistena, un 45enne di Cinquefrondi e un 55enne di Cittanova tutti sottoposti ai previsti accertamenti, sono risultati positivi agli esami alcolemici, con tassi superiore al consentito. I quattro sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e i Carabinieri li hanno immediatamente ritirata la patenti.

Le verifiche agli autisti hanno riguardato anche la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti, e un 30enne un 32enne, entrambi di Taurianova, nonché un 44enne di Polistena, sono risultati positivi agli esami tossicologici con tracce di cannabinoidi e oppiacei. Tutti sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria e sono state ritirate le patenti di guida.

Nel corso dei servizi di pattuglia, inoltre, i carabinieri hanno sorpreso una 53enne di Anoia ad incendiare illecitamente in un terreno privato alcuni elettrodomestici e suppellettili di proprietà, con evidenti pericoli per la salute pubblica; la donna è stata quindi deferita in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti e l’area è stata sottoposta a sequestro in attesa di ulteriori verifiche tecniche.

Nel corso del servizio straordinario sono state, controllate quasi 100 persone e oltre 40 autovetture, elevando oltre 10 contravvenzioni al codice della strada.

Tale servizio rientra nella più ampia azione di contrasto dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova contro i reati predatori nel territorio e la prevenzione e repressione delle condotte di guida in stato di alterazione psicofisica dei giovani, soprattutto nel fine settimana, nonché ai fenomeni di microcriminalità.