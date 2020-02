Arena e Dinami (VV): E’ stato predisposto un mirato servizio coordinato preventivo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, con l’effettuazione di articolati dispositivi per il controllo del territorio con una serie di posti di blocco in alcuni punti nevralgici di Arena, Acquaro, Dasà e Dinami; tale tipologia di controllo è stata attuata per frenare ogni manifestazione di criminalità e dare una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini.

In tutto i veicoli controllati risultano circa sessanta con circa settanta soggetti identificati. Da questi controlli, inoltre, sono scaturiti diverse denunce. In particolare:

– L.P., 24enne di Gerocarne (VV), in quanto all’esito di una perquisizione veicolare veniva trovato in possesso di un coltello con punta e taglio della lunghezza complessiva di 25 cm.;

– M.N., 40enne di Torre di Ruggero (CZ), in quanto all’esito di una perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico che custodiva in una tasca anteriore dei pantaloni;

– A.A. 35enne originario dell’Albania, il quale a seguito di un controllo con l’etilometro è risultato positivo oltre il limite legale consentito e quindi deferito per guida in stato di ebrezza;

– L.D. 39enne di Capistrano, in atto sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S., in quanto guidava con patente sospesa.

Infine un soggetto è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché sorpreso in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Durante il particolare servizio i militari hanno operato circa 30 perquisizioni veicolari e personali, sequestrato un mezzo ed elevato circa 11 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 11.400,00 euro.