Riceviamo e pubblichiamo

Carissimo Direttore ci appelliamo alla Sua sensibilita’ e disponibilita’ nell’affrontare il fenomeno degli incidenti stradali che vede sempre piu’ spesso un imprensionante,crescente e non piu’ tollerabile numero di vittime,soprattutto giovanili.

In parte e’ dovuto ad un eccesso di esuberanza, stanchezza,ebbrezza ed insufficiente educazione stradale da parte dei tanti automobilisti che non valutano attentamente i rischi della guida e le insidie della strada.

Ma altrettanto e’ dovuto ad infrastrutture viarie mal progettate,inadeguate e senza manutenzione,prive di adeguati accorgimenti per accrescere il grado di sicurezza ,di tecnologie dissuasive dell’eccesso di velocita’ e di scarsi controlli sugli automobilisti.

I recenti incidenti mortali verificatosi nel nostro territorio,in particolare sulla S.S. 682 ROSARNO-GIOIOSA JONICA,hanno visto la perdita di molti giovani vite che hanno destato preoccupazione e sconforto nella popolazione e dolore nelle famiglie colpite da questi tragici eventi.

Crediamo che sia compito anche della societa’ civile,e ancor piu’ delle Istituzioni e delle Associazioni,affrontare con determinazione e immediatezza questa grave problematica con adeguate iniziative di sensibilizzazione e responsabilizzazione degli Enti preposti affinche’ si adotti ogni misura necessaria atta a ridurre drasticamente questi eventi luttuosi.

La sua testata si e’ sempre distinta per attenzione e sensibilita’ nell’affrontare questa tematica e per questo Le rivolgiamo un APPELLO al fine di dare voce alla PROTESTA delle Associazioni e dei familiari delle vittime della strada e nel contempo far conoscere le proposte che provengono dalla societa’ civile e dalle Istituzioni.

Pertanto la presenza della sua testata giornalistica alla iniziativa da noi proposta e’ di fondamentale importanza.

La invitiamo quindi MARTEDI 18 FEBBRAIO ALL ORE 9.30 ALL’AUDITORIUM COMUNALE DI POLISTENA per una iniziativa pubblica,patrocinata dal Comune di Polistena, alla quale parteciperanno le Scuole Cittadine,i Sindaci del comprensorio,i responsabili della Citta’ Metropolitana ,nonche’le associazioni del territorio e i familiari delle vittime della strada.

Aldo Polisena-Armando Foci-Gino Cordova

(Coordinamento Associazioni Citta’ della Piana)