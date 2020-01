Fin dall’inizio della sua attività politica, Pasqualina Straface porta nel cuore le istanze dei pescatori della marineria di Schiavonea e di tutti i cittadini residenti in questo importante e popoloso borgo ricco di storia, arte, cultura e tradizioni. Istanze alle quali Pasqualina Straface intende dare adeguata voce e tradurre in tangibili risposte nelle preposte sedi, ad iniziare dalla massima istituzione calabrese: il Consiglio regionale.

Per tale motivo, Pasqualina Straface, oggi candidata alla carica di consigliere regionale nella lista “Jole Santelli Presidente” e già Sindaco di Corigliano Calabro, ha fortemente voluto indire un pubblico comizio proprio in uno dei luoghi-simbolo di Schiavonea. L’appuntamento è per domenica 12 gennaio, alle ore 11.30, in Piazzetta Portofino.

Sarà questa l’occasione per incontrare i residenti del borgo marinaro e delle annesse frazioni, gli operatori del comparto ittico, tutta la popolazione, per illustrare i programmi e gli obiettivi che Pasqualina Straface intende promuovere per tutelare e valorizzare questa importante area del territorio regionale. La cittadinanza è invitata a partecipare.