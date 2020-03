Il professore di Agraria sta bene, è in condizioni soddisfacenti e non presenta quadro clinico preoccupante. Probabilmente nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni sarà rimandato a casa per un periodo di quarantena domiciliare al fine di scongiurare qualsiasi ulteriori ipotesi.

Tutti coloro che sono stati a contatto con lui saranno sottoposti a tampone per verificare eventuale contagio. Queste le notizie che giungono stamattina sul prof di Agraria.