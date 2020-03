Il gruppo consiliare della Lega di Rosarno si appella ai cittadini per il mantenimento rigoroso delle regole impartite dai vari provvedimenti emessi dal Governo, dalla Regione e dal Comune. È un momento molto difficile per la comunità, ma non bisogna perdere la calma. Ognuno deve evitare che il corona virus possa espandersi e, quindi, è fondamentale che si evitino gli assembramenti e che si stia totalmente a casa senza uscire, se non per le indispensabili necessità indicate nelle ordinanze. Solo rispettando queste prescrizioni rigidamente si può controllare la situazione. Tutto il resto non serve a niente. Sarebbe anche opportuno, sanificare i locali che devono rimanere aperti necessariamente e creare maggiore protezione per il personale, come, eventualmente, il controllo con il tampone. Ciò al fine di evitare che chi sta sul campo possa, involontariamente, contribuire alla espansione del virus. Allo stesso tempo, il Presidente della Regione dovrebbe valutare tutti gli interventi, ormai indispensabili, per rafforzare le strutture sanitarie della Piana per come sta accadendo nel resto dell’Italia. Prepararsi con forza a fronteggiare un possibile aumento del contaggio e non trovarsi impreparati. L’Italia sta lavorando molto bene e, quindi, bisogna avere fiducia. Ma è imprescindibile il rispetto delle prescrizioni. A tal uopo sarebbe auspicabile che vi fossero maggiori mascherine e guanti per gli operatori sanitari ed anche per le Forze dell’Ordine, in modo tale da garantire maggiormente questi. Un ringraziamento a tutti coloro che rimarranno a casa nel rispetto delle regole, agli operatori, sanitari, alle Forze dell’Ordine, ed a tutte le persone che stanno procedendo a mantenere saldo l’impegno per garantire tutta la comunità.