Coronavirus, alle ore 12 non ci sono casi positivi in Calabria

Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 27635

Nuovi tamponi □

Nuovi tamponi eseguiti 264

di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro 212

di cui provenienti dalla provincia di Crotone 21

di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia 31

tamponi per i rientrati da altre zone

Nuovi casi positivi COVID-19 *

Nuovi casi positivi COVID-19 0

di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro 0

di cui appartenenti alla provincia di Crotone 0

di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia 0

Ricoveri

Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive 0

Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive 0

Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive 0

Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva 0

Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva 0

Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria 0

□ tamponi in corso di esecuzione ——–

negativi 264, noti positivi, 0 CZ, 0 KR, 0 VV

*da intendere nelle ultime 24 ore

