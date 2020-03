“Le nostre abitudini vanno cambiate perché il problema sta prendendo il sopravvento. Va tutelata la salute di tutti in quanto va messa al sicuro l’intera popolazione”. Così il premier Conte inizia la sua conferenza stampa per annunciare un nuovo provvedimento restrittivo che sarà applicato a tutto il territorio italiano.

“Io resto a casa” è lo “slogan” del provvedimento, non ci sarà più zona rossa o zona due, ma ci sarà l’Italia, tutta. Su tutto il territorio della penisola saranno vietate a meno che non saranno motivate da casi di necessità di lavoro o di salute mediante autocertificazione, tutti gli spostamenti. Inoltre l’autocertificazione dev’essere veritiera altrimenti si incorre in un reato. Divieto di assembramento all’aperto in locali aperti al pubblico. Non ci possiamo più permettere assembramento di persone perché occorre intervenire in modo deciso in quanto la situazione è seria, molto seria a tutela della salute di tutti. “Non possiamo permetterci di abbassare la guardia”. I dati stanno crescendo in maniera esponenziale, ci sono migliaia di contagiati e di morti che non vogliono scendere. Un pensiero va anche ai medici, infermieri e operatori sanitari che fanno immensi sacrifici. Dobbiamo ognuno fare la nostra parte.

Abbiamo aggiunto la misura sulle manifestazioni sportive in quanto saranno sospese. Non possiamo consentire nemmeno le palestre per l’uso sportivo.

Il “Coronavirus” sarà “zona protetta” in tutta Italia. Spostamenti vietati se non per comprovate necessità. Quasi 8mila contagiati. Inoltre ci sarà la sospensione delle attività didattiche prolungata fino al 3 aprile, la stessa cosa vale per le Università.

Ricordiamo che fino ad ora si ha un totale degli infetti a 9’172, mentre le vittime totali del Covid-19 sono salite a 463.

Queste misure entreranno in vigore nel DPCM che sta per firmare ed andrà in Gazzetta Ufficiale stasera stesso e quindi adottabili da domani mattina.