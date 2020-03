Coronavirus, Angela Napoli si appella a Antonio Belcastro

Da Presidente dell’Associazione culturale “RISVEGLIO IDEALE” sento il dovere di rivolgere un accorato appello al dottor Antonio BELCASTRO, quale Delegato dirigenziale del Dipartimento regionale Calabria Tutela della Salute.

Siamo consapevoli del “rischio contagio” al quale è sottoposto tutto il personale sanitario italiano, ma siamo altrettanto consapevoli della necessità di un immediato intervento per il personale sanitario calabrese, giacché, in più parti, risulta privo di dispositivi di protezione individuale.

Da più parti mi giunge voce dell’allarmante e disattesa richiesta del materiale indispensabile per la protezione del personale e di interi settori.

Pertanto rivolgo l’appello al dottor Antonio BELCASTRO, del quale conosco ed ho sempre apprezzato l’annoso impegno rivolto nel settore della Sanità calabrese, e che, sicuramente è in grado di garantire il relativo ed adeguato intervento.

Da cittadini noi non possiamo che esprimere sincera solidarietà, vicinanza e ringraziamento a tutto il personale sanitario, che si sta adoperando senza risparmio alcuno e richiamare tutti al massimo rispetto del comune “SENSO CIVICO”.

La Presidente On. Angela NAPOLI