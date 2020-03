Alle h.18.00 del 16 marzo c.a., il Direttore della Struttura di malattie infettive del Pugliese, dr. Lucio Cosco, riferisce che ci sono otto paziente ricoverati in reparto, l’ultimo dei quali è giunto da pochi minuti e si stanno valutando le sue condizioni. Gli altri sette sono stazionari.

Sempre due persone sono ricoverati in rianimazione.

Comunicato aziendale

L’Azienda ospedaliera”Pugliese-Ciaccio”, desidera accoratamente ringraziare, esprimendo la più sentita riconoscenza, tutti coloro e sono tanti, che hanno deciso spontaneamente, sia con la raccolta fondi che con bonifici, quotidianamente riscontrati, di voler contribuire fattivamente al sostegno delle strutture sanitarie e quindi degli operatori, meritoriamente impegnati in prima linea, attraverso la possibilità di poter utilizzare una maggiore quantità di presidi medici ed attrezzature, di grande utilità per far fronte all’emergenza.

Oltre ai numerosi cittadini, cui stanno pervenendo, privatamente, i ns. ringraziamenti, al momento hanno partecipato al significativo contributo anche le ditte Inginia S.r.l. e ADER Calabria, ai cui amministratori possa giungere la ns. profonda riconoscenza.