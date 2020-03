In Calabria ad oggi sono stati effettuati 702 tamponi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68, quelle negative sono 634.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 11 in reparto; 3 in rianimazione; 3 in isolamento domiciliare

– Reggio Calabria: 9 in reparto; 1 in rianimazione; 10 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

– Crotone: 5 in reparto; 9 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 4230, così distribuiti:

– Cosenza: 1210

– Crotone: 293

– Catanzaro: 494

– Vibo Valentia: 433

– Reggio Calabria: 1800

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6787.

Ai dati forniti oggi alla Protezione Civile Nazionale, va aggiunta una persona morta ieri a Reggio Calabria, risultata positiva al test Coronavirus dopo il decesso.