Salgono i contagi in Calabria, pochi minuti fa dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è uscito l’ultimo responso sul gruppo di tamponi qui giunto in giornata per essere analizzato. Cinque quelli risultati positivi, la cui provenienza risulta essere dalla provincia pitagorica di Crotone. Tutti risultano asintomatici e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera giungono infatti tutti i tamponi provenienti dall’area centrale della Calabria; in particolare, dagli ospedali di Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia.

Un altro caso a Cosenza

Positivo anche un altro tampone a Cosenza. Quest’ultimo aveva dei sintomi influenzali e con febbre alta tanto che i medici hanno disposto il ricovero nell’unità operativa di malattie infettive con prelievo delle mucose per verificarne l’eventuale contagio al coronavirus. Contagio confermato poi dal test.