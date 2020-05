In Calabria ad oggi sono stati effettuati 62.255 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.157 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 61.098

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 144 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 3 in reparto; 138 in isolamento domiciliare; 293 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 102 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.553 così distribuiti:

– Cosenza: 1.584

– Crotone: 2.878

– Catanzaro: 2.808

– Vibo Valentia: 368

– Reggio Calabria: 1.915

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +154; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +153 per un totale di 307.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.