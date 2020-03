L’informatore scientifico ricoverato nel reparto di Rianimazione all’Annunziata di Cosenza, un 65enne originario di Tarsia ma residente a Rende è morto. Allo stesso avevano diagnosticato il Covid-19 dopo diversi giorni trascorsi in casa con la febbre. Lo stesso si era recato in diversi ambulatori per lavoro e che per tale motivo furono cira sessanta medici in quarantena.

Nella serata del 7 marzo era stato allora ricoverato nell’unità operativa di malattie infettive ma l’aggravarsi delle sue condizioni avevano costretto i sanitari al trasferimento in terapia intensiva.