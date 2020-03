Coronavirus Calabria, il bollettino della Regione, tra contagi e guariti I casi positivi sono così distribuiti, Catanzaro: 3 in reparto; Cosenza: 3 in reparto; 2 in rianimazione e 1 guarito, Reggio Calabria: 2 in reparto e 1 guarito; Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare. Sono sospese tutte le attività ambulatoriali non urgenti