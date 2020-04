Un’altra casa di cura a rischio focolaio dove già si è registrato un caso positivo già ieri, ma sembra che i positivi siano oltre una decina, mentre si attendono gli esiti di altri tamponi.

A renderlo noto è stato il direttore sanitario della struttura che fa capo alla “Medical Sport Center” in un comunicato ufficiale:

“Una paziente è stata ricoverata all’ospedale dell’Annunziata. Appreso l’esito dell’esame tutto il personale e tutti i pazienti ad oggi ricoverati, sono stati sottoposti a tampone, mentre sono state adottate tutte le ulteriori disposizioni previste in questi casi rinforzando le misure dei DPI (dispositivi di protezione individuali) del personale. La struttura, si era già attrezzata con un modulo da 20 posti letto dove ospitare pazienti sintomatici, eventualmente positivi al Covid-19 o, nel caso, pazienti dimessi dalla fase intensiva ospedaliera grazie anche alla disponibilità assicurata dai dipendenti del gruppo, qualora qualcuno della struttura di Villa Torano dovesse osservare un periodo di quarantena”.

Il comunicato nel social del sindaco di Torano Castello

Si avvisa la cittadinanza che presso la Casa di Cura Villa Torano è stato registrato un caso sospetto da COVID-19.

Il caso riguarderebbe una paziente della struttura, pertanto, si sta procedendo con gli appositi accertamenti del caso, sia nei confronti della paziente stessa, sia nei confronti del personale della struttura.

In attesa di conoscere il risultato definitivo invitiamo tutti i familiari e le persone che hanno avuto contatti, negli ultimi 15 giorni, con il personale della struttura di mettersi in quarantena volontaria evitando qualsiasi tipo di contatto anche con i propri familiari.

Al resto della popolazione si raccomanda la massima attenzione del caso e la rigida osservanza delle misure varate per contrastare il virus.