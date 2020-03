Il messaggio social del sindaco di Locri Giovanni Calabrese

“Purtroppo è arrivato.

Apprendiamo ora la notizia del primo contagiato nella Locride.

Siamo in attesa della seconda prova di verifica e

sono in corso controlli su altre persone.

Il cittadino che è risultato positivo al primo tampone è di Siderno.

Ora più che mai è necessario mantenere la calma.

Dobbiamo restare in casa!”