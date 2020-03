Purtroppo una triste notizia perché c’è il primo decesso positivo al coronavirus. Si tratta di un dipendente del Comune di Montebello Jonico.

L’uomo di 65 anni, è deceduto nel pomeriggio di ieri (13 marzo), risultato positivo al coronavirus.

Aveva chiamato il 118 perché lamentava febbre e insufficienza respiratoria e gli era stata diagnosticata una bronco polmonite. I medici gli avevano aumentato la terapia continuando con gli stessi farmaci ma neanche 24 ore dopo (la mattina di venerdì) le condizioni di salute sono peggiorate velocemente. L’uomo era ricoverato all’ospedale di Melito Porto Salvo e sembra sia stato un infarto a stroncare la vita dell’impiegato comunale.

La diagnosi di coronavirus avviene poco dopo attraverso il primo tampone, risultato positivo (post-mortem), e sembra avesse anche delle patologie pregresse. Restiamo in attesa per ulteriori aggiornamenti in merito alle cause del decesso. Si solo che era risultato positivo al coronavirus.

Come da protocollo si sta procedendo alla verifica di tutte le persone che sono venute a contatto con luomo, come anche la sua famiglia per la quarantena obbligatoria.