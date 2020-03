Coronavirus, chiude il museo di Reggio Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà chiuso al pubblico con effetto immediato, da oggi, domenica 8 marzo 2020, fino a diverse disposizioni normative.

Il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, ha adottato tale decisione in osservanza a quanto disposto da Governo con DPCM dell’8 marzo 2020 (in particolare, all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura statali).

Tale misura è stata deliberata dal Consiglio di Ministri, in accordo con la Conferenza delle Regioni e su parere del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza, per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 2019 (cosiddetto Coronaviurs), considerando l’evolversi della situazione epidemiologica e il suo carattere diffusivo sul territorio nazionale.

A tutti i cittadini, è fatta espressa raccomandazione nel decreto di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.