Un docente già componente della commissione di esame di maturità dell’Istituto nautico di Pizzo è risultato positivo al coronavirus al primo tampone. Si tratta di un insegnante di 65 anni, di Nicotera (Vibo Valentia), che faceva parte, prima di essere sostituito a pochi giorni dall’avvio delle sessioni, di una delle commissioni di esame impegnate nella scuola. A seguito dell’esito del test tutto il personale è stato immediatamente contattato dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Vibo Valentia per essere sottoposto al tampone.

Contattati anche gli insegnanti che non fanno parte delle commissioni di esame. La notizia della positività del docente, ha creato apprensione tra gli addetti ai lavori. E così le prove d’esame in corso sono state immediatamente sospese, in attesa di individuare una nuova data, per consentire all’Azienda sanitaria provinciale di effettuare la sanificazione dei locali. Nell’istituto, inoltre, così come previsto in tutte le scuole italiane, sono state seguiti i protocolli e tutte le misure organizzative, di prevenzione e di protezione anti contagio.

L’uomo nei giorni scorsi sarebbe venuto in contatto con la coppia risultata positiva al Covid-19 a Palmi e rientrati dall’Emilia Romagna. Contagio che, come comunicato dallo stesso sindaco della città del Reggino, ha interessato anche altre due persone facendo salire a quattro il numero di casi attivi a Palmi.

Il preside Francesco Vinci, ha dichiarato che, “Siamo molto preoccupati, la speranza è che non ci sia un focolaio. Per adesso gli esami sono sospesi in attesa della sanificazione dei locali. Di certo questo è stato un fulmine a ciel sereno che ci ha fortemente turbato: docenti, alunni e genitori”.