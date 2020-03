Come mettere la mascherina

1) Prima di indossare la mascherina bisogna lavare le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica

2) Indossare la mascherina coprendo bene bocca e naso e far in modo che aderisca completamente al volto

Come togliere la mascherina

1) Afferrare la mascherina dall’elastico evitando di toccare la parte anteriore

2) Inserirla in un sacchetto chiuso prima di gettarla via

3) Lavare le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica

Consigli per l’uso della mascherina

1) La mascherina va cambiata subito se diventa umida

2) Indossare la mascherina per non più di tre ore consecutive

3) E’ strettamente personale, per cui non può essere usata da più persone

4) Non toccarla assolutamente con le mani mentre è sul tuo viso per nessuna ragione

5) Una volta tolta, non può essere riutilizzata.

6) Non posare la mascherina temporaneamente su alcuna superficie

Dott. Arcangelo Padovano