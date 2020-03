DI A.S.

Campioni sul campo e non solo. Nel momento in cui il paese è in totale balia dell’emergenza sanitaria da COVID-19, German Denis, Nicola Bellomo, Gabriele Rolando e Manuel Sarao fanno rete e, lo fanno, segnando il gol più bello, quello della solidarietà. I giocatori amaranto, prima che atleti, si stanno dimostrando veri uomini ed hanno deciso di dare un aiuto concreto alla sanità reggina partecipando alla raccolta fondi in favore della terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Gli stessi si sono resi protagonisti di donazioni attraverso una campagna di crowdfunding, finalizzata all’acquisto di ventilatori ed all’aumento dei posti in terapia intensiva all’interno dell’Ospedale.

Un gesto, questo, di assoluto valore che sta coinvolgendo anche tutti gli altri elementi della rosa. Un modo per sostenere il comparto sanitario reggino che, purtroppo, vive situazioni di perenne emergenza non potendo contare sulle medesime potenzialità di quelle del Nord.

Calciatori che vogliono lasciare il segno non solo per circostanze strettamente legate ad un campo di calcio, ma anche per ben più importanti risvolti umani.