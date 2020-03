Coronavirus, la satira di Domenico Caruso

La nostra Piana e il coronavirus

A braccia tese voglio qui cantare

la malasorte della Terra mia,

per colpa di chi sta lì a comandare

i nostri figli son andati via.

Questo paese sembra un cimitero,

non c’è più pace né vita futura;

quel che si dice è tristemente vero:

siamo rimasti dentro quattro mura.

Siamo malati e senza compagnia,

ma tartassati senza compassione,

sovrana regna la burocrazia

e per l’onesto s’apre la prigione.

Anche sull’acqua e il pane la mazzetta

con l’IVA nella spesa devi dare;

attento sull’igiene, dammi retta:

potresti qualcosina risparmiare.

Dall’alto fino ai ranghi comunali

non c’è giustizia per i cittadini,

in carica son sempre tutti uguali:

spietate autorità, veri aguzzini.

Questo coronavirus ha rilevato

la debolezza umana e l’importanza

d’esser uniti quando nello Stato

una calamità per tutti avanza.

Soltanto allora un impeto di rabbia

ci coglie nel vederci abbandonati,

negli occhi ci hanno messo tanta sabbia:

senza ospedali siamo rovinati!

Polistena con Gioia e Taurianova

potrebbero salvar la situazione:

aprendo i nosocomi si rinnova

la nostra sacrosanta aspirazione.

Con tante tasse che dobbiam pagare

quali diritti gode il cittadino?

L’anziano non ha posto dove andare,

il giovane se resta è… poverino!

Il giorno che dovessi tu votare

prendi il forcone e manda tutti via:

con questa gente ipocrita e volgare

non c’è ragione della nostalgia!

Domenico Caruso