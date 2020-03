Gentile Collega,

In questo tempo di particolare emergenza per la pandemia COVID_19, dal mio luogo forzato di quarantena fuori dalla Calabria e dalla mia azienda mi sto chiedendo cosa posso fare per la mia terra, per il mio Paese. Al nord, il sistema universitario e della ricerca si è unito intorno alla politica per creare delle nuove start up per avviare progetti ed attività imprenditoriali per poter sopperire alle criticità materiali del momento.

Al fine di rompere l’immobilismo che si percepisce in questo momento in Calabria, ho deciso di promuovere l’iniziativa “InnovAzione/ReAzioni vs COVID-19”, un’azione concreta di sostegno a favore di idee e proposte definite nei campi delle Scienze mediche e della salute e malattie infettive e delle Scienze sociali, economiche e della comunicazione.

Una vera e propria “call” aperta alle Università, a ricercatori (singoli o in gruppo), alle imprese, alle start up, agli spin off che operano in Calabria e che finanzierà n.2 borse di studio da euro 5000 cadauna e attività di accelerazione e incubazione per renderle fattibili.

Tale iniziativa si inserisce nel mio impegno imprenditoriale, etico e sociale che svolgo da anni per promuovere lo sviluppo, l’innovazione e la ricerca per il nostro territorio, condiviso con tanti altri imprenditori, esperti, professionisti, docenti e giovani start-up calabresi.

Questo è il mio impegno concreto, una “mission aperta” che ti invito a fare propria per ampliare insieme ad altri imprenditori, fondazioni, gruppi, associazioni, mettendo a disposizione risorse per l’attivazione di ulteriori borse di studio* che saranno intestate a chi le sostiene.

Da calabrese, sono fermamente convinto che dobbiamo fare quanto nelle nostre capacità in questo momento di emergenza: per questo sono pronto ad accogliere idee, proposte, soluzioni a questa emergenza tramite questa iniziativa e a farle poi valere negli ambienti di competenza.

Troverai ulteriori informazioni per approfondire, nonchè il regolamento e tutta la documentazione relativa all’iniziativa sulla piattaforma www.demasialsud.com sulla quale daremo diffusione anche di tutte le forme di sostegno che si attiveranno in aggiunta.

In questi giorni, ho anche inviato alcuni messaggi a mezzo stampa, che ti invito a leggere cliccando a questo link . Se vorrai contribuire nelle modalità suddette, puoi scrivere alla mail demasialsud@gmail.com

*nota: si intendono borse/assegni dell’importo di euro 5000

Nella convinzione che il nostro domani passa anche dalla nostra capacità di stare insieme,

Auguro al nostro Paese, alla nostra Calabria ed a noi tutti, Buona fortuna.

Cordialmente,

Antonino De Masi