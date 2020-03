Coronavirus, nave ospedale? la Santelli ci ripensa? Il presidente di Confindustria Domenico Vecchio: "Per affrontare l'emergenza sanitaria la nave ospedale la miglior soluzione". Orlando Fazzolari: "Si alla Nave del gruppo Aponte. I nostri ospedali non sono in grado di reggere all'urto del covid-19". Guarda il video