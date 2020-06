Si è registrato un nuovo caso di Covid a Siderno. Lo si apprende da un’ordinanza della commissione straordinaria che appreso la notizia, immediatamente ha disposto la misura della quarantena domiciliare, a carico dell’Asp territoriale.

La donna era stata sottoposta ad un tampone faringeo e sembra essere stata al Nord per vedere i figli, ma non è chiaro come la stessa abbia contratto il contagio. Adesso si sta tentando di porre in essere ogniu misura per capire quante persone sono state a contatto con la donna e quindi, eventualmente porre in isolamento con la quarantena.