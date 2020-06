Il punto della situazione di Palmi è che i positivi sono in tutto nove,risultate positive al test.

Sono già in isolamento domiciliare, tutti venuti a contatto con i due nuclei familiari rientrati dall’Emilia Romagna nei giorni scorsi.

Un allarme che ha costretto l’adozione di protocolli tra cui, la chiusura della Tonnara tramite ordinanza regionale per quatto giorni i quali scadranno venerdì prossimo 26 giugno.