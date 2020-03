Un caso positivo a Gioia Tauro, si tratta di un operatore delle Dogane operante all’interno del Porto di Gioia Tauro. Lo ha riferito questa sera il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, nel corso di una trasmissione sull’emittente TeleMia. Intervistato dai giornalisti, il primo cittadino ha riferito della positività di un operatore che lavora all’interno degli uffici delle Dogane dello scalo della Piana. Affermando inoltre che lo stesso non è un residente di Gioia Tauro.

Seguiranno degli approfondimenti da parte delle autorità sanitarie per capire quali saranno i provvedimenti da adottare e per ricostruire tutta la cerchia di contatti dell’uomo sul posto di lavoro. Dopodiché si valuterà se occorrerà porre in quarantena coloro che sono entrati in contatto con l’operatore.

Dichiarazione del Sindaco Aldo Alessio

Cari concittadini,

qualche minuto prima di rilasciare una intervista questa sera a Telemia sono venuto a conoscenza che un dipendente della dogana è risultato positivo al coronavirus perché a sua volta è stato contagiato dal fratello rientrato da Roma.

Entrambi non sono di Gioia Tauro.

Il pericolo di cui tutti si aspettavano non è venuto dal mare attraverso le navi tant’è che il sistema di blindatura dal mare ha funzionato benissimo. La vulnerabilità l’abbiamo avuta da territorio.

Domani faremo il punto sulla situazione portuale e sui provvedimenti che dobbiamo prendere per tutelare la salute dei nostri concittadini.

Continuiamo a rispettare le regole imposte dal Governo, dalla Regione Calabria e dalle ordinanze sindacali. Restiamo a casa.

Forza e coraggio. Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi!