COMUNICAZIONE IMPORTANTE

È stato confermato questa mattina un caso positivo al Coronavirus a Villa San Giovanni. È stato già attivato il protocollo previsto e a breve seguiranno ulteriori ordinanze per evitare contagi. Da primo cittadino esorto tutti i villesi a rispettare le regole imposte, a restare in casa e uscire solo in caso di assoluta necessità. Dobbiamo farlo per noi stessi ma, in primis, per le persone più fragili. Siamo chiamati a uno sforzo in più ma non dobbiamo allarmarci o scoraggiarci perché insieme ce la faremo

Sindaco f.f.

Maria Grazia Richichi