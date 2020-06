Dopo l’ordinanza regionale che aveva imposto la chiusura di quattro giorni della Tonnara di Palmi, luogo di villeggiatura molto frequentato per la sua bellezza, a causa di alcuni contagi Covid-19, in tutto nove con l’isolamento domiciliare di ben se nuclei familiari, oggi riapre e si può andare al mare. Stagione salva, almeno si spera per tutti quanti, sia per i bagnanti che per i lidi. Luogo di mare, quello tirrenico, per veri intenditori.

Dopo la chiusura erano stati effettuati dei tamponi a tappeto i quali fortunatamente hanno dato riscontro negativo per oltre 400 soggetti.

Il sindaco della città Giuseppe Ranuccio, esprime la sua soddisfazione in un video postato nel social Facebook, annunciando che oggi “dalle ore 14 e un minuto si riparte”. “E che si potrà nuovamente godere dei paesaggi e del mare cristallino”, il quale fa da sfondo nel video del sindaco. Lo stesso annuncia che si è provveduto a tutelare la salute pubblica e per questo ha ringraziato le forze dell’ordine, la polizia locale, l’amministrazione comunale, Asp e Regione Calabria per “il lavoro capillare e di stretta sinergia” fatto. Il sindaco conclude dicendo, “Vi aspettiamo a Palmi in totale sicurezza compresi i lidi e le strutture ricettive”. Tutti in acqua…

(GiLar)