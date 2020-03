Nelle scorse ore abbiamo assistito a un altro “esodo” di persone provenienti dal Nord Italia e che stanno per arrivare anche in Calabria. Voglio tranquillizzare i calabresi: ho sentito il Prefetto di Catanzaro che mi ha rassicurata sulla rete dei controlli che saranno capillari, ai fini della prevenzione del contagio.

A coloro che in queste ore hanno fatto ritorno, raccomando di rispettare il periodo di quarantena e di comunicare immediatamente la propria presenza in Calabria alle autorità sanitarie locali e attraverso il sito https://emergenzacovid.regione.calabria.it/

Intervento anche dell’ANCI Calabria

Richiesta urgente intervento di contrasto ai movimenti di massa verso il sud.In diverse realtà della Calabria i Sindaci rappresentano che vi sono segnali, specie nelle localitàmarittime e con consistente allocazione di “seconde case” o “case vacanza”, di consistenti arrivi o annunciati talida parte di cittadini provenienti dalle regioni maggiormente colpite dal virus.Emerge così all’attenzione la necessità, che con la presente si intende evidenziare, di poter contrastare se non impedire totalmente che si possano avere masse di cittadini viaggianti dirette al sud poiché ciò stamettendo in crisi la realtà calabrese ed i Comuni interessati al fenomeno,dovendosi ivi applicare l’istituto della quarantena obbligatoria.Vogliano le Autorità in indirizzo esaminare tale problematica ed assumere i necessari severi ed autorevoli provvedimenti e rimedi attesi.