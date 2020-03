COMUNICAZIONE UFFICIALE IMPORTANTE

Tra i casi confermati ieri c’è un secondo caso positivo a Villa San Giovanni. I due casi confermati sono già in isolamento e la situazione è sotto controllo. In questo momento è importante che ognuno di noi faccia la sua parte rimanendo in casa e rispettando le regole per scongiurare eventuali contagi. Sono già stati presi tutti i provvedimenti necessari e, interfacciandomi continuamente con Prefettura e Forze dell’Ordine stiamo mettendo in atto tutti i protocolli. A voi concittadini chiedo di collaborare con un atto di responsabilità uscendo di casa solo se strettamente necessario. Lo dobbiamo fare per la nostra comunità ma, soprattutto, per le persone più fragili. Insieme ce la faremo. Continueremo a tenervi informati in modo ufficiale in questa pagina.

Sindaco f.f.

Maria Grazia Richichi