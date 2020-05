Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la pandemia durerà più a lungo del previsto, a dirlo è Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra. Lo stesso afferma che “Un nuovo virus ha colpito la popolazione umana per la prima volta, quindi è difficile dire quando lo supereremo”, ed ancora, “Bisogna mettere sul tavolo tutte le ipotesi. Potrebbe diventare endemico, potrebbe non andarsene mai, come l’Hiv, che però non fa più paura perché abbiamo delle terapie che offrono alle persone una vita lunga e sana”. Ma precisa che, “Non comparo le due malattie, ma bisogna essere realistici. Nessuno può predirlo”.

La priorità per il coronavirus, oramai diventa una condizione indispensabile è trovare un vaccino, “efficace e saremo in grado di distribuirlo a chiunque ne abbia bisogno. Ma quel vaccino dovrà essere sviluppato, prodotto nelle giuste quantità e soprattutto dovrà essere usato: prima di questa pandemia stavamo combattendo una crisi devastante legata al morbillo nel Pacifico”. Visto che “Molti bambini lì e in altri luoghi non vengono ancora vaccinati. Scusate se sono cinico, ma quindi abbiamo dei vaccini perfettamente efficaci che non vengono usati in modo efficace, come quello del morbillo, che potrebbero eradicare la malattia”.

Non ci sarebbe via d’uscita senza alcuni step da affrontare secondo Ryan, e sono lo sviluppo, la produzione e infine l’uso del vaccino, “sono essenziali per vincere questa sfida. Non ci sono promesse o date, il coronavirus potrebbe trasformarsi in problema a lungo termine oppure no, ma abbiamo noi il controllo di tutto questo, dobbiamo lavorare insieme, scienza e politica, è tutto nelle nostre mani”.