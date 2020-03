Il recupero e la conservazione in buone condizioni dell’immenso patrimonio architettonico delle città storiche, da un capo all’altro della Penisola, così come nelle Isole, passa spesso attraverso l’impegno dei privati che possiedono o hanno in affitto case vacanze, non di rado dopo averle recuperate e ristrutturate con grandi sacrifici. Questi edifici sono fonti di introiti ma anche di spese continue, che finiscono quasi per annullare gli utili. Perché la qualità costa (basti pensare a tutte le accortezze e i vincoli che gravano sugli immobili di interesse storico) ma fa la differenza e orienta le scelte degli utenti che privilegiano il turismo culturale in senso tradizionale e/o quello esperienziale, di cui il nostro Paese ha cominciato da qualche anno a cogliere le potenzialità. Le atmosfere uniche delle città mediterranee in genere, e italiane in particolare, con la loro storia plurimillenaria, le loro feste religiose, le esperienze artistiche stratificate nei secoli, il dialogo continuo con l’entroterra e/o con il mare che influenzano anche la gastronomia, sono il sogno ambito e realizzato di milioni di individui provenienti da ogni parte del mondo. Custodi e promotori di un’edilizia storica che non si perde perché è messa nelle condizioni di continuare a svolgere la sua originale funzione abitativa, gli operatori turistici delle case vacanza non sono solo piccoli imprenditori, spesso famiglie intere, che da quelle traggono il proprio reddito ma ‘operatori sociali’ che contribuiscono ad arginare il degrado altrimenti incombente sugli agglomerati che non rispondono ai canoni di razionalità ed economicità dei quartieri ‘nuovi’. Insieme alla propria, fanno la fortuna di tutta la comunità, garantendo l’inserimento del borgo del tra le mete turistiche e aumentando la percezione diffusa della sua valenza culturale. Tutto ciò va loro riconosciuto espressamente e nell’attuale difficile stagione devono essere tutelati nell’interesse economico ma non solo economico di tutto il Paese.