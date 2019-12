Si è concluso venerdì scorso presso gli SPRAR/SIPROIMI di Gioiosa Ionica e Cinquefrondi (RC) il corso di formazione, promosso da Re.Co.Sol. (Rete dei Comuni Solidali), sul tema “Diritto di asilo e diritti fondamentali” tenuto da Roberta Ferruti.

La Ferruti, giornalista free lance, ha collaborato come cronista con diverse testate locali e nazionali. Si occupa di politica estera, viaggi, solidarietà ed ecologia. E’ stata tra i promotori dei primi Gruppi di Acquisto Solidali del Lazio, dell’Università Verde dei Castelli Romani e ha collaborato alla nascita della prima proposta di legge per l’agricoltura biologica. Dal 2017 collabora attivamente con Re.Co.Sol.

L’obiettivo del corso, iniziato il 16 settembre 2019, è stato quello di fornire agli operatori dell’accoglienza SPRAR/SIPROIMI un inquadramento storico sulle migrazioni e sulle tappe fondamentali che hanno portato all’attuale situazione sia globale che nazionale: partendo dalla ricostruzione della storia delle migrazioni, passando per la Convenzione di Ginevra si è giunti, a fine corso, ad affrontare gli aspetti connessi all’attuale fase storico-politica e al quadro giuridico-normativo analizzato a livello nazionale, europeo e mondiale.

Re.Co.Sol è da sempre in prima linea nel promuovere e realizzare corsi di formazione per i propri dipendenti al fine di sostenere il valore dei singoli individui, di costruire e/o perfezionare gli strumenti e le competenze di un lavoro attento e scrupoloso svolto all’interno di comunità che si adoperano per garantire l’accoglienza dei migranti e di assicurare un’elevata qualità dei servizi offerti.