Nessun ferito, qualche danno all’interno del negozio annerito dal fumo e tanta paura ieri pomeriggio nel quartiere Lido di Catanzaro, in via Bausan, dove una lavanderia a gettoni è stata interessata da un rogo, partito, per cause accidentali, dall’asciugatrice presente all’interno, probabilmente per un corto circuito. Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Con il supporto di un’autobotte in poco tempo hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il locale che, alla fine, fortunatamente, ha riportato solo danni limitati all’interno con le pareti annerite dal fumo denso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri.