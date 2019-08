Nel giorno di Ferragosto, precisamente alle ore 19.30 nello splendido mare della Tonnara si presentava con questa chiazza dove non si comprende la natura, ma chi era presente dice di una “(…) macchia di colore nero (petrolio? Carburanti comunque, la natura era oliosa), lunga circa 30 metri e larga 10 (…). Oltre al fatto che nella macchia erano presenti anche oggetti di plastica, tra bottiglie di detersivo e altre porcherie varie.

Ci chiediamo, quanto ancora i turisti, bagnanti in genere e noi che amiamo la Tonnara di palmi stra strade fatiscenti, puzza di fogna e altro ancora, compreso un mare che si presenta sempre nelle condizioni peggiori di “inquinamento” o non si sa cosa, dobbiamo sopportare questa annosa e pessima condizione?

Per ora, è tutto!

(GiLar)