Si è spento Antonio Dodaro, il tassista di 53 anni, aggredito il sette gennaio scorso da un cliente. Era stato ferito da alcune coltellate all’addome e alla gola per una corsa che costava dieci euro.

Al momento non sono chiare le cause in quanto dopo il ferimento non sembrava fosse in pericolo di vita dopo la visita al Pronto Soccorso. Nella notte è deceduto nella sua abitazione ma non è chiara la causa si si tratti delle conseguenze delle ferite riportate durante l’aggressione. Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte.

Sotto shock i familiari viste le condizioni non gravi dell’uomo che purtroppo di colpo è deceduto.