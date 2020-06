«A seguito di una mia specifica richiesta formale, la commissaria dell’ospedale di Cosenza, Giuseppina Panizzoli, ha disposto il ripristino, dal prossimo luglio, dei locali dell’Oncologia pediatrica, che ritorneranno nello stato precedente a quello dell’emergenza Covid». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che aggiunge: «Pertanto i bambini lì seguiti avranno, insieme ai loro familiari, gli spazi dedicati di cui disponevano prima. Tale necessità, rappresentata giustamente da genitori e associazioni, mi aveva spinto a intervenire in maniera risoluta». «Resto a disposizione – conclude Sapia – per ogni relativa utilità, al fine di contribuire a tutelare i diritti dei minori, sempre bisognosi della massima attenzione istituzionale».