Sabato 20 luglio, gli iscritti al Partito Comunista del reggino si sono riuniti, presso i locali della Sezione di Siderno, per costituire la Federazione Provinciale di Reggio Calabria del Partito. Alla riunione, gli iscritti sono intervenuti per esprimersi circa il lavoro da svolgere e ad elencare le diverse problematiche che riguardano i singoli territori di provenienza (Piana di Gioia Tauro, Versante Jonico e Area del Reggino). Si è parlato quindi di sanità, lavoro, ambiente, trasporti ed altro ancora. Infine, i convenuti, hanno eletto un coordinamento provvisorio a cui affidare il compito di organizzare e coordinare la Federazione nei suoi primi mesi di attività. Il Coordinamento risulta così composto: Francesco Talia, Nicola Limoncino, Gaetano Errigo e dall’invitato permanente Davide Cannizzaro, in rappresentanza del Fronte della Gioventù Comunista, l’organizzazione giovanile del Partito.

In ultimo, si è deciso di utilizzare i locali della Sezione sidernese, provvisoriamente, come sede della Federazione Provinciale di Reggio Calabria.