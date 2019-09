“Non si può che condividere la civile protesta del sindaco di Cetraro, Angelo Aita. Dà voce alla condizione di intollerabile sofferenza del servizio sanitario. Dieci anni di #Commissariamento imposti da Roma e pagati amaramente dai calabresi. Un #Decreto presentato come la salvezza per la sanità calabrese sta producendo disastri con chiusura ed ulteriore depotenziamento dei servizi. Questa mattina ho fatto gli auguri al neo Ministro della Salute, Roberto Speranza, del quale conosco la sensibilità e la visione meridionalista. Chiederò subito un incontro immediato con l’auspico che sarà #Abrogato il decreto “disastro sanità in Calabria” e saranno assunti provvedimenti urgenti in direzione dello sblocco immediato delle assunzioni di medici, infermieri, personale sanitario e gli investimenti necessari a dare alla Calabria un sistema sanitario degno di una condizione”.