Curioso episodio a Shanghai, passeggero superstizioso al suo primo volo getta monete benaugurali in un motore dell’aereo

Da più di 24 ore sta facendo il giro del web la notizia di un cinese al suo primo volo che è stato multato per aver lanciato monete di “buona fortuna” nel motore di un aereo. Tuttavia, oltre a essere un tantino superstizioso, un 28enne cinese volo ha dimostrato di capirne davvero un po’ poco di aviazione. Salendo sul velivolo, ha infatti gettato delle monete benaugurali in uno dei motori e rischiato di provocare un disastro aereo. Il giovane cinese, Lu Chao, stava imbarcandosi su un volo interno della compagnia low cost Lucky Air all’aeroporto Anqing Tianzhushan, a est di Shanghai, quando ha lanciato delle monetine da 1 yuan in un motore del velivolo come buon auspicio per il suo primo volo. Fortunatamente, dei dipendenti dello scalo hanno visto due delle monete a terra prima della partenza e, allarmati dal ritrovamento, hanno fatto cancellare il volo. Comparso in tribunale, il superstizioso passeggero ha ammesso le proprie colpe ed è stato costretto al pagamento di 17’200 dollari, circa 15’500 euro. Subito dopo l’accaduto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è altresì rimasto in carcere per dieci giorni. Lu ha sostenuto in tribunale che la compagnia aerea avrebbe dovuto avvertire i passeggeri di non lanciare monete sugli aerei. Il curioso episodio risale al febbraio del 2019 e la condanna è stata emessa in luglio, ma la notizia è emersa solo da poche ore. Non è la prima volta che passeggeri superstiziosi vengono sorpresi a lanciare monete sui motori degli aerei. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi casi, tra cui un passeggero anziano che ha ritardato un volo nel 2017.