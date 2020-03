Scuole e università chiuse per gli effetti del coronavirus almeno fino a metà marzo. L’ipotesi della chiusura era nell’aria già da ieri e sarà il premier Conte ad annunciarlo in maniera ufficiale dopo la fine della riunione che si sta tenendo con i ministri a Palazzo Chigi di questa mattina.

Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiude. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva.

Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlament