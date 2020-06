Esprimo enorme soddisfazione per il risultato ottenuto dall’Assessore al Bilancio della Regione Calabria Franco Talarico per il lavoro che sta svolgendo e per la richiesta al Governo di un’interpretazione più elastica della norma, dove gli enti locali potranno tramite Cassa depositi e Prestiti, avviare il processo di sanatoria dei debiti contratti dai Comuni calabresi per il servizio di conferimento dei rifiuti o per i canoni idrici. L’informativa inviata ai Comuni si rifà al Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ha istituito per tale scopo, un fondo del Mef di 12 Miliardi di euro. Grazie al lavoro dell’Assessore dell’UDC Franco Talarico che ha promosso l’iter di chiarimento della norma, si è data un’enorme opportunità a Cassano, che il Sindaco Giovanni Papasso dovrebbe cogliere al volo, per dare respiro alle casse dell’ente.