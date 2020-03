Di Angela Strano

DELIANUOVA – Un gesto significativo e solidale, quello messo in atto dalla Amministrazione Comunale di Delianuova guidata dalla terna commissariale composta da Cettina Pennisi, Antonio Giannelli e Emilio Buda, in collaborazione con l’associazione CIF (Centro Italiano Femminile) presieduta da Antonella Puntillo e il supporto della Croce Rossa – Sezione di Delianuova guidata da Domenico Fedele; in particolare, considerando quanto stabilito dal Governo in riferimento alle misure di prevenzione del COVID 19, è stato istituito un servizio di supporto alle fasce deboli della popolazione o a quei nuclei familiari impossibilitati ad uscire dalle proprie abitazioni, attraverso la consegna domiciliare giornaliera dei farmaci, della spesa alimentare e di quanto altro necessario ai bisogni familiari. Per usufruire del servizio si può chiamare al numero del Comune (0966/963004) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o mandare un messaggio wasthapp allo stesso numero. In questo momento critico per il nostro Paese, è più che mai importante pensare a chi è più debole, riscoprendo i valori dell’altruismo, della solidarietà e dell’appartenenza alle nostre comunità.