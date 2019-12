Di Angela Strano

E’ stata inaugurata, lo scorso 18 dicembre, la parte centrale della nuova Villa Comunale, nota anche come Piazza Marconi. Sono stati completati, infatti, i lavori di rifacimento appaltati dalla precedente amministrazione con delibera n. 2 del 16 gennaio 2018; l’opera è stata finanziata con fondi di bilancio e con un residuo di mutuo della cassa depositi e prestiti. E’ stata completamente rifatta la pavimentazione, è stata ristrutturata la fontana centrale, sistemate le aiuole e sostituiti gli arredi urbani. Erano presenti al taglio del nastro, il commissario prefettizio del Comune Antonio Giannelli, in rappresentanza della terna commissariale composta altresì da Cettina Pennisi e Saverio Emilio Buda, il maresciallo della locale stazione dei carabinieri Fortunato Marino e il parroco Don Emanuele Leuzzi. Giannelli si è detto “soddisfatto per essere riusciti a completare l’opera, iniziata dalla precedente giunta, nei tempi previsti ” e ha parlato “di un momento importante per la comunità deliese”, inoltre, ha fatto sapere che anche la parte laterale di Piazza Marconi sarà oggetto di lavori di rifacimento e che a breve si procederà con la ricostruzione della scuola dell’infanzia, tutti lavori già programmati dalla vecchia amministrazione comunale. Il parroco ha ricordato che “la villa ha rappresentato per molte generazioni un luogo di aggregazione sociale, è bello quindi che oggi la troviamo ristrutturata e ci auguriamo possa continuare ad essere un posto di ritrovo per stare insieme all’aria aperta”. Don Emanuele ha quindi benedetto la nuova Villa e ha poi congedato i presenti.