Di Angela Strano

DELIANUOVA – Continuano le iniziative natalizie dedicate ai bambini e ai ragazzi; nei giorni scorsi, infatti, il Centro Italiano Femminile (CIF) guidato dalla presidente Antonella Puntillo, per ricordare il decennale dalla nascita dell’associazione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato l’evento “Tutti a bordo…arriva il trenino turistico”. Un allegro trenino ha accompagnato per le strade del paese tanti bambini, facendogli vivere una esperienza nuova e divertente. Le componenti del CIF, travestite da Babbo Natale, hanno assicurato l’ottima riuscita della manifestazione. Un’altra lodevole iniziativa ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo di Delianuova guidato dalla dirigente Rosalba Sabatino, attraverso uno spettacolo promosso dalle volontarie che svolgono il Servizio Civile Garanzia Giovani, Maria Carmela Zagari e Domenica Papalia. L’evento, intitolato “Diffondere la musica”, si è tenuto presso la palestra della scuola e si è aperto con il canto, eseguito da tutte le classi, “A Natale puoi”, seguito da altri brani in lingua francese e inglese, tra cui “We wish you a Merry Christmas”, “Toi + Moi”, “Jingle Bells Rock”, “L’oiseau et l’enfant”. Tutte canzoni che lanciano un messaggio profondo di accoglienza, inclusione, pace e solidarietà. Una danza natalizia ha concluso l’evento. Le volontarie del SCN hanno ringraziato la dirigente scolastica per aver permesso lo svolgersi della manifestazione. Erano presenti il responsabile dell’area amministrativa del Comune, Salvatore Galluzo, e i genitori dei ragazzi.