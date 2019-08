Di Angela Strano

Delianuova Giornata conclusiva degli eventi agostani, quella dello scorso 8 agosto. Si è cominciato con la partita di Volley femminile, organizzata da Elisa Licastro, presso il campo sportivo, sotto la direzione di Davide Saitta, pallavolista di serie A1. Si è svolta, poi, presso la scuola di musica, la tavola rotonda “Musica, sport e legalità nel sistema formativo”. Moderatore del dibattito, Raffaele Leuzzi. Il presidente dell’associazione “N. Spadaro”, Franco Palumbo, ha affermato che questa seconda giornata è stata incentrata sui giovani, attraverso la musica e lo sport. A portare i saluti della commissione straordinaria del Comune, il commissario Antonio Giannelli. Il vice presidente del Parco d’Aspromonte, Domenico Creazzo ha detto : “In questo paese si è sempre operato per il bene della comunità”. Maurizio Piscitelli, Dirigente dell’ATP di Reggio, ha affermato che “occorre fare rete, tra la scuola, le istituzioni e il territorio, per contrastare il fenomeno mafioso. Dobbiamo lavorare insieme per il cambiamento”. E’quindi intervenuto il funzionario MIUR, Raffaele Ciambrone che ha detto che “dove si apprende si cambia il mondo, perché migliora la vita. La musica porta a migliorare e migliorarsi”. Ezio Audano, presidente AMBIMA, ha sottolineato l’importanza di una musica d’insieme “attraverso la quale si creano comportamenti tali da garantire anche una continuità dopo la scuola”. Il maestro Ciro Paduano ha parlato dell’importanza della musica nel sistema formativo dei bambini. Francesco Saverio Gualtieri, collegato in videoconferenza, ha affermato: “Cerchiamo di lavorare sulle alleanze attraverso la musica d’insieme e la formazione”. “Occorre fare squadra” ha detto Maurizio Condipodero, presidente regionale CONI, “la musica e lo sport possono contribuire a creare comportamenti di rispetto delle regole”. Davide Saitta, ha sostenuto che “lo sport insegna a rispettare le regole”. In seconda serata, si è svolto il concerto eseguito dall’Orchestra Giovanile di fiati “Giuseppe Scerra” diretta dal Maestro Gaetano, in Piazza Leuzzi, per ricordare il XIX anno dalla sua fondazione. Durante il concerto è stato premiato Matteo Pietropaolo che ha conseguito il diploma di laurea in percussioni